Акции МТС на Нью-Йоркской бирже подешевели на 7%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Акции МТС на бирже NYSE в Нью-Йорке снизились в цене на 6,9%, до $7,72 за расписку, на фоне сообщения компании о возможном изменении структуры листинга. Об этом свидетельствуют данные торгов.

МТС сообщила, что в рамках обновления стратегии присутствия на рынках акционерного капитала планирует оценить соответствие листинга на американской бирже интересам акционеров. Кроме того, компания планируется рассмотреть механизмы возможного повышения объемов торгов на Московской бирже или ее утверждения в качестве основной площадки для торговли акциями.

По состоянию на 18:22 мск котировки акций МТС на Мосбирже снизились на 3,7%, до 252 руб. за бумагу.

О структуре листинга

Правление МТС поручило начать взаимодействие с институциональными инвесторами для сбора и анализа их мнений о структуре листинга и текущем распределении акций компании в свободном обращении. В МТС отметили, что начнут процесс консультаций с инвесторами.

Также МТС планирует обсудить доступ к глобальным биржевым площадкам, возможность включения акций компании в международные индексы, удобство инвестирования, значимость программы ADR, биржевые и депозитарные расходы, а также мандаты инвесторов и их общие предпочтения.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС - 8,1% акций компании и ADR на 37,7% акций МТС.