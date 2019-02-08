Цифровая платформа маркировки товаров сможет включить в себя системы стран ЕАЭС

АСТАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Создаваемая в России цифровая платформа маркировки товаров сможет интегрировать в себя аналогичные системы, действующие в странах Евразийского экономического союза. Об этом в пятницу сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, выступая в рамках форума "Цифровая маркировка и прослеживаемость товаров".

"Сейчас создается цифровая платформа, которая будет надгосударственной и позволит интегрировать в себя национальные компоненты каждой из стран", - сказал он, напомнив, что именно ЦРПТ является единым оператором системы маркировки и прослеживаемости товаров. По словам Юсупова, информация о происхождении товара будет попадать в систему и без препятствий перемещаться между странами, сопровождая товар на всем его пути от производителя к потребителю. При этом одним из главных аспектов функционирования системы маркировки на уровне ЕАЭС он назвал унификацию законодательства и технологий.

В свою очередь главный конструктор ЦРПТ Анатолий Гавердовский рассказал, что внедряемая система маркировки "Честный ЗНАК" продемонстрировала свою эффективность, и опыт Центра по ее созданию может быть использован как в Казахстане, так и в других странах ЕАЭС. "Данные, которые аккумулируются в цифровой платформе, предоставляют уникальные возможности для бизнеса по оптимизации логистики и управления остатками в рамках страны, а не только отдельного склада", - отметил он.

В этой связи Гавердовский также заметил, что необходимость создания единой системы маркировки продиктована интересами бизнеса. "У участников оборота единственное требование - дать один интерфейс взаимодействия с государством, так как очень сложно вести учет в разных системам", - подчеркнул Гавердовский.