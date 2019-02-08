Завод по производству аммиака в Ленинградской области запустят в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области и руководство группы "Еврохим" договорились о запуске нового завода по производству аммиака в Кингисеппе в июне этого года, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

Ранее завод планировалось ввести в конце 2018 года, но строительство к этому времени не было завершено. Как сообщили в пресс-службе, новый срок запуска производства аммиака был поставлен на встрече руководства МХК "Еврохим" с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Результатом сегодняшней встречи стала согласованная дата, июнь этого года, запуска на производственной площадке "Фосфорита" группы "Еврохим" нового производства аммиака. Общий объем инвестиций - $1,2 млрд", - привела пресс-служба слова губернатора.

По данным, опубликованным на сайте "Еврохим", завод по производству аммиака будет построен в городе Кингисепп в непосредственной близости от принадлежащего группе завода "Фосфорит", производящего фосфорные удобрения. Новый объект будет иметь производственную мощность около 2,7 тыс. т в день или 1 млн т товарного аммиака в год. Помимо строительства мощностей по выпуску аммиака, проект предусматривает строительство инженерных коммуникаций и других объектов, в том числе склада для хранения жидкого аммиака.

В сообщении пресс-службы областного правительства отмечается, что проект получил все необходимые экспертные заключения и разрешения в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также прошел международную экспертизу в вопросах охраны окружающей и социальной среды и промышленной безопасности. Строительство завода началось в третьем квартале 2015 года.