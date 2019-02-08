"Россети" могут изменить организационную структуру в рамках цифровой трансформации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" может пересмотреть организационную структуру в рамках реализации концепции цифровой трансформации, сообщил главный советник главы компании Константин Михайленко.

"Реализация изменений (в рамках цифровой трансформации - прим. ТАСС) предусматривает изменение организационной структуры компании с выделением новых подразделений и пересмотром выполняемых функций, а именно создание фабрики данных, центров аналитических компетенций, центров кибербезопасности и научно-исследовательского центра", - сказал Михайленко, слова которого привели ТАСС в компании.

Он также отметил, что необходимо создание набора технологий для обработки больших массивов данных (big data), применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

В основе цифровой трансформации лежит совершенствование единой технической политики компании с учетом необходимых изменений технологических и корпоративных процессов. Цифровая трансформация должна обеспечить российский рынок современными технологическими решениями, применяя которые компания обеспечит преимущество в темпах снижения удельных операционных и инвестиционных затрат, оптимизирует развитие, содержание инфраструктуры и структуру управления технологическими процессами, пояснил главный советник компании "Россети".

Ключевым фактором реализации цифровой модели является платформенность решений и создание единой цифровой среды, а также внедрение технологий кибербезопасности. Цифровая трансформация подразумевает минимальное вмешательство человека, управление по отклонениям, в том числе с использованием технологий промышленного интернета вещей. Ранее сообщалось, что 21 декабря 2018 года совет директоров группы компаний "Россети" одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Документ разработан во исполнение указов президента России Владимира Путина от 9 мая 2017 года.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Имущественный комплекс компании включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию