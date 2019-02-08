Рослесхоз в 2018 году увеличил площадь мониторинга леса из космоса на 57%

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Площадь леса, находящегося под дистанционным мониторингом из космоса, в 2018 году в России выросла на 57% по сравнению с 2017 годом, достигнув 110 млн га. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель "Рослесинфорга" (подведомственное Рослесхозу) Игорь Мураев.

"Если говорить о цифрах, в 2013 году цифра (площадь - прим. ТАСС) по дистанционному мониторингу в России составляла около 30 млн гектар, в прошлом году - 110 млн га, то есть за 5 лет площадь выросла в несколько раз, а на 2019 год эта цифра уже 139,7 млн га", - сказал он, отметив, что в 2017 году площадь мониторинга составила порядка 70 млн га.

Мураев отметил, что мониторинг ведется преимущественно в тех регионах, где лесничества наиболее подвержены незаконным вырубкам. Это практически полностью территории активного лесопользования, переданные в аренду.

"У нас уже достаточно продолжительное время ведется работа по дистанционному мониторингу использования лесов, то есть постоянно объем работы у нас увеличивается. Основной целью этой работы является выявление незаконных вырубок, реагирование, профилактика незаконных рубок", - добавил Мураев.

Кроме того, "Рослесинфорг" по поручению Рослесхоза ведет непрерывный дистанционный мониторинг за отдельными территориями, во время которого информация об изменениях обновляется регулярно течение каждого месяца, отметил собеседник агентства. За последние три года площадь таких лесов выросла в 16 раз - с 1 млн до 16 млн га.

По словам Мураева, такой способ наблюдений позволил кратно снизить незаконные вырубки в проблемных регионах. "Только знание того, что территория мониторится из космоса и есть реакция, позволила снизить незаконные вырубки в несколько раз", - сказал он.