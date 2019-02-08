"Россети" намерены внедрить технологии искусственного интеллекта в рамках цифровизации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует использовать новые технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта, в рамках пилотных проектов программы по цифровизации электросетевого комплекса до 2030 года, сообщил главный советник главы компании "Россети" Константин Михайленко.

Он отметил, что среди новых технологий индустрии 4.0 также онтологические модели деятельности (BusinessOntology), цифровые двойники (Digital Shadows), промышленный интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning), распределенные реестры (Blockchain).

Цифровая трансформация направлена на достижение ключевых стратегических целей компании, среди них снижение сроков технологического подключения потребителей, снижение капитальных затрат к 2030 году (CAPEX) на 15% и операционных затрат (OPEX) на 30%, способности и скорости имплементации новых технологий в компании, пояснил Михайленко. Его слова привели ТАСС в компании.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2018 года совет директоров группы компаний "Россети" одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.