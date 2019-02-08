Цифровизация позволит "Газпром нефти" увеличить ежегодную прибыль на 20%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Цифровизация позволит "Газпром нефти" получать не менее 20% от операционной прибыли каждый год дополнительно, что составляет приблизительно 200 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил глава компании Александр Дюков в эфире телеканала "Россия-24".

"Если говорить об экономическом эффекте, то цифровизация, цифровая трансформация нашей компании, по нашим оценкам, должна приносить дополнительно каждый год не менее 20% от нашей операционной прибыли - это порядка 200 млрд рублей", - заявил председатель правления ПАО "Газпром нефть" и добавил, что цифровые активы в ближайшее время станут одним из ключевых ресурсов любой компании на рынке.

Ранее пресс-служба Министерства энергетики РФ сообщила, что глава ведомства Александр Новак в ходе рабочей встречи по цифровой трансформации с руководством ПАО "Газпром нефть" ознакомился с цифровыми разработками, применяемыми в рамках бизнес-процессов в нефтяной индустрии. Министр отметил, что именно отрасли ТЭК на сегодня являются драйвером внедрения цифровых технологий. "Такие технологии позволяют снизить себестоимость, принимать эффективные управленческие решения. Важно, чтобы подобные технологии внедрялись не только в нефтяной индустрии, но и в электроэнергетике, теплоэнергетике, добыче угля, в том числе для сохранения конкурентоспособности на мировых рынках", - приводит слова министра сайт ведомства.

Кроме того, Новак высоко оценил разработки компании на ее ключевых объектах в Санкт-Петербурге. "То, что мы сегодня здесь увидели в целом в центре инноваций, который создала "Газпром нефть", конечно, впечатляет", - добавил он в эфире телеканала "Россия-24".

"Газпром нефть" реализует более полусотни проектов, связанных с цифровой трансформацией бизнеса. Это позволяет компании переводить бизнес на компьютеризацию с максимальным ограничением участия человека. Компания внедряет целый комплекс технологий цифровизации. В их числе более широкое использование искусственного интеллекта, роботизация производственных процессов, а также применение "озер данных" - нового типа архитектуры облачного хранения информации, позволяющего четче ее структурировать и эффективнее анализировать.