ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Республике Корея ввести против США торговые санкции на $84,8 млн в связи с установленными ранее Вашингтоном антидемпинговыми пошлинами на стиральные машины в нарушение правил организации. Решение арбитров опубликовала в пятницу в Женеве штаб-квартира ВТО.

Отмечается, что арбитраж определил "уровень приостановки торговых уступок, о котором может просить Республика Корея в ее споре с США, касающемся антидемпинговых и компенсационных пошлин на стиральные машины". Как пояснил в беседе с журналистами на условиях анонимности эксперт, хорошо знакомый с данным досье, Соединенные Штаты не выполнили решение ВТО от 2016 года, касающееся этих пошлин, и теперь Сеул имеет право "просить Орган по разрешению споров ВТО приостановить уступки, касающиеся американского импорта".

Арбитры пришли к выводу, что, по состоянию на 2017 год, Республика Корея потеряла вследствие нарушения Соединенными Штатами антидемпинговых правил $74,4 млн, и из-за нарушения ими компенсационных правил - еще $10,41 млн. В сумме это составляет $84,81 млн, однако южнокорейская сторона вольна "адаптировать эту сумму ежегодно с учетом инфляции".

Как подчеркнул эксперт, в данном случае впервые в практике ВТО арбитры разрешили стране-члену организации "приостановить уступки в отношении другого члена ВТО за торговые потери, ставшие следствием антидемпинговых мер, введенных в нарушение правил".

Республика Корея инициировала торговый спор с США по стиральным машинам в августе 2013 года. Решение третейской группы по этой тяжбе было принято в сентябре 2016 года: Вашингтону было предоставлено время до 26 декабря 2017 года для устранения допущенных им нарушений. Поскольку США в этот срок не исправились, Сеул в январе 2018 года попросил у ВТО разрешения приостановить свои торговые импортные уступки Соединенным Штатам на сумму $711 млн в год. Ввиду возражения американской стороны, в дело включился арбитраж ВТО: он теперь определил размер компенсации, на которую имеет право Республика Корея.