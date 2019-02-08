США заявили, что продолжают выступать против газопроводов из России

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. США продолжают решительно выступать против "Северного потока - 2" и второй ветки "Турецкого потока". Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Госдепартамента на просьбу прокомментировать достижение договоренности в Евросоюзе по вопросу поправок к Газовой директиве ЕС и реализацию проекта "Северный поток - 2".

"США продолжают выступать решительно против "Северного потока - 2" и второй ветки "Турецкого потока". Эти проекты представляют геостратегическую угрозу для энергетического сектора Европы и ее национальной безопасности, а также могут нанести ущерб экономической и стратегической безопасности Украины", - заявили в американском дипведомстве.

Ранее стало известно, что Германия и Франция урегулировали спор вокруг "Северного потока - 2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС, предложив их новую редакцию, которая не блокирует российский проект. Суть предложения заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.