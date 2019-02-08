Силуанов заявил, что Moody's оценило очевидные успехи экономической политики России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Moody's своим решением о повышении суверенного рейтинга России оценило очевидные успехи экономической политики РФ. Присвоение инвестиционного рейтинга всеми тремя агентствами станет положительным аргументом для инвесторов, которые хотят вкладываться в РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну. Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение, обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики", - заявил Силуанов.

Он отметил, что тот факт, что теперь три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну. "Правительство России, со своей стороны, будет создавать новые предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга", - добавил первый вице-премьер.