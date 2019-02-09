Посол РФ: товарооборот с Испанией сократился в три раза после антироссийских санкций

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Испанией сократился почти в три раза после введения Евросоюзом антироссийских рестрикций. Об этом заявил журналистам посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

По его словам, этот показатель "изменился радикально". "До 2014 года наш торговый оборот достигал €11 млрд, - отметил дипломат. - А по данным испанских таможенных служб, приближался к €15 млрд". "После введения ЕС антироссийских рестрикций товарооборот сократился почти в три раза", - добавил глава диппредставительства.

"Тем не менее, последние два года мы наблюдаем рост товарооборота, - сказал Корчагин. - В 2018 году он вырос на 6% и достиг €5,6 млрд, но это несопоставимо с тем, что было". "В прошлом году началась реализация крупнейшего проекта по поставкам российского СПГ в Испанию, - подчеркнул дипломат. - Думаю, что и это в определенной степени влияет на рост товарооборота".

Двусторонние отношения

"Отношения между нашими странами насчитывают 500 лет, - рассказал посол. - 350 лет назад в Испанию приехало первое полномасштабное русское посольство". "На протяжении всех этих веков наши контакты и диалог отличаются интенсивностью, взаимоуважением, интересом друг к другу, вне зависимости от того, какое правительство находится в Испании", - отметил Корчагин.

По его словам, новое правительство во главе с Испанской социалистической рабочей партией, которое пришло к власти в июне прошлого года, "сразу проявило интерес к сохранению и даже активизации динамики двусторонних отношений". "По инициативе испанской стороны был проведен телефонный разговор между председателем правительства Испании Педро Санчесом и президентом России Владимиром Путиным, - заявил посол. - В ходе разговора обе стороны подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений". "Динамика не просто сохраняется, а активизируется", - добавил он.

"В этом году ряд испанских министров получили приглашения посетить международные форумы, которые намечены в России", - поделился дипломат. По его словам, министр науки, инноваций и по делам университетов Испании Педро Дуке "приглашен на международный образовательный салон в Россию в апреле". "Кроме этого, мы планируем ряд консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, которые будут проходить поочередно в Москве и Мадриде", - добавил Корчагин.

Сотрудничество между странами

Посол объяснил, что ведется работа по подготовке заседания российско-испанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Комиссия должна была быть созвана в 2018 году, но в Испании сменилось правительство, в этой связи дата была отложена", - подчеркнул дипломат.

"Когда был назначен и кабинет министров, и сопредседатель комиссии с испанской стороны, министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, сопредседатели обменялись письмами, - поделился Корчагин. - Была высказана инициатива созвать в текущем году заседание межправкомиссии". "По ротации оно должно пройти в Мадриде, но дата пока не определена, - добавил он. - Работа по поиску даты ведется".

Глава диппредставительства напомнил, что "в прошлом году в Испании в адрес России звучали беспочвенные обвинения, будто бы она стоит у истоков каталонского кризиса, что само по себе нелепо". В ходе визита в Мадрид главы МИД РФ Сергея Лаврова в ноябре прошлого года "эта тема была затронута по инициативе испанцев", уточнил посол.

"В ходе беседы была предложена формула создания рабочей группы по кибербезопасности, которая могла бы развеять возможные озабоченности сторон, - подчеркнул Корчагин. - Речь необязательно должна идти о постоянно действующей группе, это может быть группа, которая будет собираться, когда есть тема для обсуждения".

"Сейчас рассматривается вопрос проведения консультаций с испанцами в целом по тематике кибербезопасности, где может быть затронута тема формирования в случае необходимости этой группы, - сказал посол. - Она будет межведомственной, поскольку вопросами кибербезопасности занимается целый ряд министерств и ведомств".