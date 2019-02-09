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Bloomberg: Uber повысит цены в Нью-Йорке из-за закона о минимальной зарплате таксистов

Как отмечает агентство, конкретные цифры не называются

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Сервис онлайн-заказа такси Uber повысит стоимость своих услуг в Нью-Йорке после вступления в силу закона о минимальной зарплате для водителей такси. Об этом сообщает Bloomberg. Конкретные цифры не называются.

Ранее власти Нью-Йорка одобрили законопроект об установлении гарантированного минимального оклада для водителей таксомоторных служб. Уже в январе минимальный размер оплаты их труда должен будет составлять в городе чуть более $17 в час после вычета всех расходов. Ожидается, что благодаря данной мере доходы таксистов увеличатся в среднем на 23%, то есть почти на $10 тыс. в год.

Также городские власти предписали Uber в обязательном порядке оплачивать водителям обратные поездки в случае, если они отвозят пассажиров за пределы Нью-Йорка. В связи с этим компания введет дополнительный сбор с тех пассажиров, которые захотят отправиться за город.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в около 80 странах.

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