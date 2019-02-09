Алиев заявил, что Баку и Москва проводят работу для реализации двусторонних соглашений

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Азербайджан и Россия проводят конкретную работу для реализации двусторонних договоренностей и соглашений. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в субботу министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

"Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений, Ильхам Алиев сообщил, что уже осуществляется конкретная работа по реализации договоренностей, достигнутых между президентами двух стран, а также документов, подписанных в ходе визита президента Азербайджана в РФ в сентябре прошлого года", - приводит подробности встречи сайт главы азербайджанского государства. Алиев добавил, что это является "показателем высокого уровня отношений".

Президент Азербайджана сообщил, что в этом году будет сдан в эксплуатацию мост над рекой Самур на азербайджано-российской границе, что, по его словам, откроет хорошие возможности для поездок граждан двух стран и послужит расширению сотрудничества.

В свою очередь российский министр отметил, что ведется активное сотрудничество по утвержденной в прошлом году дорожной карте двусторонних связей. Он подчеркнул положительную динамику в торговом обороте, реализации инвестиционных и совместных проектов. Орешкин отметил успешное развитие российско-азербайджанского сотрудничества в транспортной сфере. По его словам, реконструкция трех пропускных пунктов на границе двух стран свидетельствует о комплексном подходе России и Азербайджана к развитию взаимного транспортного сообщения.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в инфраструктурной, инвестиционной, транспортной и других сферах", - говорится в сообщении.