"Группа ГАЗ" считает совместное предприятие в Азербайджане плацдармом для реэкспорта

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" рассматривает совместное предприятие в Азербайджане по производству коммерческих автомобилей как плацдарм для реэкспорта своей продукции в третьи страны. Об этом сообщил журналистам в субботу директор по продажам и маркетингу компании Олег Марков после церемонии закладки в Азербайджане фундамента нового азербайджано-российского предприятия.

"Для нас рынок Азербайджана всегда считался ключевым в Закавказье. Мы видим большие перспективы его развития и надеемся, что наличие здесь завода позволит не только создать дополнительные рабочие места, но и развивать экономику, помочь локализовать свои продукты, в том числе - производя спецтехнику. Мы рассматриваем эту производственную площадку как плацдарм для реэкспорта в соседние страны", - сказал Марков.

По словам представителя "Группы ГАЗ", продукцию азербайджано-российского совместного предприятия можно будет экспортировать в страны постсоветского пространства, прежде всего - в Грузию, а также Иран и Турцию. Заявленные объемы в 1000 автомобилей в год - это лишь первый этап, отметил он. "Мы планируем выйти на полную мощность и в течение трех лет примем решение о расширении номенклатуры. Все будет зависеть от рынка", - добавил Марков.

Завод строится на территории Гаджигабульского промышленного квартала в 80 км от Баку, проект реализуется азербайджанской компанией "Азермаш" и российской автомобилестроительной компанией "Группа ГАЗ". Мощность предприятия составит до 1000 автомобилей в год, запуск производства полностью финансируется азербайджанской стороной. Инвестиции в предприятие заявлены в размере 14 млн манатов ($8,2 млн). Российская сторона организует поставки машинокомплектов, предоставит необходимую документацию и лицензии, проведет отладку технологических процессов, обучение персонала.

В рамках проекта планируется организовать сборку легких коммерческих автомобилей "ГАЗель Next" и "ГАЗель Бизнес", а также среднетоннажных грузовиков "ГАЗон Next", а на основе базовых моделей - различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов.

Как сообщили в министерстве экономики Азербайджана, завершение строительства предприятия намечено на 2020 год. В том же году планируется начать выпуск автомобилей.