Дитрих рассчитывает, что финалисты "Лидеров России" придут работать в транспортную отрасль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ и наставник конкурса "Лидеры России" Евгений Дитрих считает, что транспортная отрасль нуждается в его участниках и победителях и рассчитывает, что они придут работать в отрасль.

"Я очень надеюсь, что по итогам сегодняшнего мероприятия те, кто пройдет в финал и будет бороться в финале, - это наши будущие работники", - сказал Дитрих журналистам на открытии полуфинала конкурса по Северо-Западному федеральному округу.

Он добавил, что транспортная отрасль нуждается в тех, кто может привнести что-то новое. "Мы смотрели и на предыдущих этапах за участниками и будем активно поддерживать тех, кто прошел в полуфинал и в финале. Транспортная отрасль сегодня остро нуждается в людях, готовых что-то менять", - отметил министр транспорта.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

В субботу в Петербурге проходит полуфинал конкурса по СЗФО. В нем принимают участие более 300 представителей от 11 субъектов округа, из которых 11 февраля определят финалистов.