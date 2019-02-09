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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо считает, что защита иностранных инвестиций в Венесуэле требует перемен в кабмине

По словам оппозиционера, нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро не вызывает доверия, не привлекает кредиты, инвестиции, не улучшает производственную систему страны

ТАСС, 9 февраля. Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, считает, что для защиты иностранных инвестиций в Венесуэле должны произойти перемены в правительстве страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ в субботу.

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"Я думаю, для того, чтобы защитить инвестиции любого предприятия, будь то России, Китая или любой другой страны, в правительстве должны произойти перемены. [Нынешний президент Венесуэлы Николас] Мадуро не вызывает доверия, не привлекает кредиты, инвестиции, не улучшает производственную систему Венесуэлы. Он пытается удержаться у власти при абсолютном отторжении со стороны народа", - отметил Гуайдо, отвечая на вопрос о том, намерен ли он налаживать отношения с Москвой.

Ранее посол России в Венесуэле Владимир Заемский высказал мнение, что нынешняя ситуация в республике не дает основания для опасений за будущее российских инвестиций в венесуэльскую экономику.

 

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Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияКитайПолитический кризис в Венесуэле
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