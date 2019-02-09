Поезд Петрозаводск - Великий Новгород - Псков запустят в конце февраля

ТАСС, 9 февраля. Железнодорожное сообщение между Великим Новгородом и Псковом откроется до конца февраля: новый маршрут станет продолжением уже действующего сообщения Петрозаводск - Великий Новгород и позволит соединить между собой сразу три региона - Карелию, Новгородскую и Псковскую области. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы губернатора Новгородской области.

"Поезд Петрозаводск - Великий Новгород - Псков станет отличным транспортным ресурсом, благодаря которому жители трех регионов смогут с удобством их посещать, маршрут будет востребован и среди туристов. Отмечу, что состав, который будет задействован на маршруте, компания "РЖД" приобрела в 2019 году, в нем есть три класса обслуживания, в том числе бизнес-класс. Примерное время в пути из Великого Новгорода во Псков составит около пяти часов, поезд будет курсировать ежедневно", - процитировала пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства региона Станислава Шульцева.

Новые железнодорожные маршруты в ходе взаимодействия регионального правительства с компанией "РЖД" были открыты в области и в 2018 году. Организовано сообщение Великий Новгород - Нижний Новгород. Поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Калининград, теперь совершает остановку в Великом Новгороде, открывая новгородцам возможность посетить Витебск и Вильнюс.

Также запущены поезда пригородного сообщения: Боровичи - Угловка и Рогавка - Великий Новгород. В 2019 году открыто сообщение Великий Новгород - Гамзино, соединяющее Чудово, Кириши, Будогощь и Любытино.