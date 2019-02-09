НТИ запустит акселераторы для молодых компаний рынка Нейронет совместно с корпорациями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Молодые компании российского рынка нейротехнологий смогут найти покупателей своих разработок, участвуя в программах поддержки (акселераторах), которые профинансируют российские корпорации. К участию также планируется привлекать организаторов зарубежных акселераторов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу в кулуарах IV Съезда отраслевого союза Нейронет в Москве председатель совета директоров ГК "ХимРар", лидер рабочей группы "Нейронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Иващенко.

На этапе разработки технологии или продукта компании-стартапы отечественного рынка технологий Нейронет получают финансовую поддержку в формате грантов институтов развития, однако после завершения этих программ они должны искать заказы самостоятельно. Совместные акселераторы НТИ и крупных российских корпораций (таких как Ростелеком, Росатом, Сбербанк и др.), которые будут запущены в 2019 году, должны упростить процесс поиска клиентов для перспективных стартапов.

"У нас задача 2019 года - сделать целую серию акселераторов, это некие программы, спонсорами которых выступают корпораты. Они дают задачу, экспертизу, мы отбираем из сотен стартапов десятки, которые под эту задачу подходят и за три месяца устраиваем им такую прокачку, что они проживают жизнь, которую они обычно проживают за год-два. По результату делается демо-день или пилотный заказ, а если проект на этом этапе требует доработки, то он получает инвестиции венчурного фонда или другого источника для того, чтобы на эти деньги его доделать", - пояснил Иващенко, добавив, что в противном случае часть стартапов превратится в "грантоедов", живущих исключительно на деньги фондов поддержки.

"Мы хотим делать эти акселерационные программы сразу совместно с иностранными партнерами - будем брать лучшие акселераторы мира, такие как Startupbootcamp <…> В конце года мы будем замерять эффективность каждой из этих... программ. Мы будем брать стартапы, которые прошли, и задавать два вопроса: кто получил заказ, и кто получил инвестицию? <…> Соответственно, если из десяти [стартапов] - никто, то вряд ли мы с этими организаторами акселераторов будем работать", - заключил Андрей Иващенко.

Представитель НТИ также отметил направления российского рынка Нейронет, развитие которых будет особенно заметно в 2019 году. Среди них - искусственный интеллект, киберспорт и отстающая пока сфера нейротехнологий для фармацевтики, где также создаются интересные проекты, заметил Иващенко.

О съезде

IV Съезд отраслевого союза Нейронет прошел 9 февраля в Москве. Участники из числа разработчиков, представителей бизнеса, институтов развития и органов власти обсуждали вопросы сотрудничества, в частности - перспективы создания коллабораций стартапов и корпораций в сфере нейротехнологий.

Нейронет - рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в сфере нейротехнологий. Является одним из направлений реализации НТИ - долгосрочной государственной программы, направленной на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году.