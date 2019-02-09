Reuters: PDVSA хочет исключить двух американцев из совета директоров ее "дочки" в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA предпринимает шаги с целью вывести двух американцев из состава совета директоров своего дочернего предприятия в США Citgo. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Reuters .

По его данным, речь идет о перестановках в совете директоров Citgo. Данный замысел созрел после того, как американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) сообщил в интервью газете The Wall Street Journal о решении лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в сжатые сроки сформировать новый состав совета директоров "дочки" Citgo.

Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в пятницу пригрозил возбудить уголовные дела в отношении тех, кто предпримет попытку узурпировать посты в Citgo. "В отношении любого, кто попытается узурпировать посты в Citgo, будет начато расследование и возбуждено дело", - сказал Мадуро. "Я не понимаю тех венесуэльцев, которые одобряют захват Сitgo в США", - добавил он.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. 28 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.