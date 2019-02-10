Сирийский частный сектор возрождает промышленность и стремится выйти на российский рынок

ДАМАСК, 10 февраля. /ТАСС/. Частные сирийские компании представили на торговом фестивале, организованном Промышленной палатой Дамаска, широкой публике свои товары. В экспозиции участвуют 35 фирм, вся разнообразная продукция - исключительно местного производства, соотношению цена-качество могут позавидовать ведущие мировые бренды.

"Наши товары пользуются высоким спросом не только внутри страны, но и на европейском рынке", - рассказывает производитель одежды Самир Бата. На примере мужского пальто, сшитого из чистого кашемира стоимостью при пересчете около ста долларов, он доказывает, что европейским потребителям выгоднее на сегодняшний день торговать с Сирией, чем, например, с Китаем. "Китайцы нам не конкуренты, у нас качество значительно выше. Плюс географическая близость к Европе, ей с нами сотрудничать намного интереснее", - утверждает он.

Самир сказал, что в 2018 году его компания подписала ряд коммерческих соглашений с Бельгией и Германией, торговля возобновилась. В перспективе - выход на российский рынок, куда сирийцы очень хотят вернуться. В настоящий момент этим вопросом вплотную занимаются межправительственные торговые комиссии двух стран. По качеству продукция для европейского и местного рынка практически не отличается, разница лишь в том, что в Европу экспортируется одежда больших размеров.

Производитель молочных продуктов Амир Хеджази утверждает, что продукцией компании - сырами, кефиром, изготовленным на основе коровьего молока, уже заинтересовались бизнесмены стран Персидского залива, готовые закупать большие партии продукции. Компания была основана в 2004 году и являлась успешным брендом в ближневосточном регионе до начала в Сирии гражданской войны в 2011 году. На сегодняшний день она уже экспортирует свои кисломолочные продукты в Ирак и стремится вернуть утраченные позиции в регионе, а в перспективе - выйти на мировой рынок.

Сирийская продукция

Вся продукция на нынешнем торговом фестивале представлена в четырех сегментах - бытовая химия, текстильное производство, пищевая промышленность, а также мебель. Такие фестивали проводятся с 2015 года. И если в начале они организовывались только в Дамаске, то сегодня вышли за пределы столицы.

"Как только наша армия освобождает от боевиков новые территории, мы сразу идем туда. Мы хотим сказать местным жителям, что после военной победы им необходимо задуматься и о возрождении производства. Люди должны видеть, что война не уничтожила сирийскую экономику, у нас есть все возможности вернуться к нормальной мирной жизни И еще мы ставим задачу понять, в чем именно сегодня нуждаются люди в первую очередь, и обеспечить им прямой доступ к товарам и услугам", - говорит организатор промышленной выставки Хама Дамаад.

На каждой такой ярмарке продается товаров на сумму около 40 млн сирийских лир ($80 тыс.) и ее посещают не менее 30 тыс. человек. Каждому производителю организаторы фестиваля выдают золотую медаль - сирийский знак качества. А семьи погибших военных получают специальный сертификат номиналом в 5 тыс. лир.

Организаторы в настоящий момент договариваются о проведении своих торговых фестивалей в соседних Ливане и Иордании. Международные санкции, действующие против правительства Сирии, на частных производителей не распространяются, а значит у сирийских промышленников, помимо желания, есть все возможности вернуть некогда утраченную нишу на мировом товарном рынке.