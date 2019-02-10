CNN: администрация Трампа улучшила позиции российского минтая на рынке США

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа, сама того не желая, упрочила конкурентные преимущества вылавливаемого в водах России минтая, который перерабатывается в Китае и экспортируется в США в виде имитации крабового мяса и рыбных палочек. Эти полуфабрикаты составляют основу завтраков в американских школах, сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, российский минтай, промысел которого ведется в Беринговом, Охотском и Баренцевом морях, дешевле американского и поэтому занимал долю в около $200 млн на внутреннем рынке мороженого минтая в США. К 2017 году почти половина рыбных палочек, подававшихся в американских школьных столовых, была изготовлена из переработанной в Китае российской рыбы семейства тресковых. Эти сведения телекомпании представило объединение 14 американских компаний "Производители настоящего минтая с Аляски" (Genuine Alaska Pollock Producers).

Они и промысловики этого штата надеялись, что администрация Трампа за счет пошлин на импорт тысяч наименований продукции из Китая поправит положение. Однако торговая война Вашингтона с Китаем в данном случае привела к обратному результату. Как пояснила телекомпания, многочисленные обращения в ведомство представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера привели к тому, что он исключил российский минтай из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами. При этом ответные меры Пекина вынуждают теперь американских рыбаков платить дополнительно 25% за поставки данного сорта рыбы в Китай.

В 2016-2017 годы объем продаж выловленного у берегов Аляски минтая в КНР почти удвоился, сообщил телекомпании представитель Genuine Alaska Pollock Producers Пэт Шанахан. "Теперь ответные меры Китая практически закрыли китайский рынок для минтая с Аляски", - констатировал он. Как поясняет CNN, из-за номенклатуры и сложной системы кодифицирования российский минтай продавался в США под маркой аляскинского, это положение сумели изменить только путем принятия закона в Конгрессе США в 2015 году. Однако в коде тарифов и товаров ведомства представителя США на торговых переговорах все осталось по-прежнему.

В июне прошлого года Белый дом ввел тарифы на импорт продукции из КНР объемом $50 млрд. Поводом для этого стало обвинение Пекина в "краже американской интеллектуальной собственности и технологий" и в "осуществлении несправедливой торговой практики". Китай с 6 июля 2018 года ввел ответные повышенные тарифы в размере 25% на товары из США общей стоимостью $34 млрд, главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.