Welt: жесткий Brexit поставит под угрозу 100 тыс. рабочих мест в Германии

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Рынок труда Германии может существенно пострадать в случае неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского союза. Как сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на Институт экономических исследований Галле, в результате жесткого Brexit под угрозой окажутся 100 тыс. рабочих мест в ФРГ.

Поездка Мэй в Брюссель не дала практических результатов для выхода из тупика Brexit

При таком сценарии на 25% сократится экспорт из ЕС в Великобританию, в первую очередь пострадают автомобилестроение и экспортеры транспортных средств. Только в этих двух отраслях может быть сокращено 15 тыс. сотрудников.

"Влияние неупорядоченного выхода на занятость будет ощущаться в первую очередь в городах, где развита автомобильная промышленность", - заявил автор исследования Оливер Хольтемёллер.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом "бэкстопе" в Северной Ирландии [режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit] и заменить его альтернативным вариантом.

Итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделили премьер-министра Терезу Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.