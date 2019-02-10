"Победа" отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проведена соответствующая проверка, по результатам которой установлено, что авиакомпания "Победа" не планирует ввести такую плату", - сказала Короткова, отвечая на запрос агентства.

Она также отметила, что введение платы за стаканчики противоречит требованиям законодательства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в авиакомпании, что такая мера рассматривалась после признания Верховным судом РФ законной перевозку бесплатной ручной клади сверх пятикилограммовой нормы. В частности, рассматривалась возможность выдавать стаканчики для воды за пять рублей, чтобы нивелировать влияние новых затрат на тарифы. Как сообщал представитель лоукостера, ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 млн рублей.

Перевозка ручной клади

"Победа" весной 2018 года подала в Верховный суд РФ иски к Минтрансу и Минюсту России, в которых лоукостер просил частично отменить действующие нормы перевозки бесплатной ручной клади, позволяющие сверх пятикилограммовой нормы брать пассажиру в салон дамскую сумку, рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе. При этом сумка, рюкзак и другие вещи допущены к бесплатной перевозке, если они соответствуют указанным компанией габаритам (до 36х30х27 см по длине, высоте и ширине).

При этом "Победа" настаивает на том, что предложенные габариты - это расчет компании Boeing для безопасного размещения на борту ручной клади.

Суд требования истца не удовлетворил, а Апелляционная коллегия ВС РФ признала данное решение законным.