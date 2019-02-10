В Газпромбанке заявили, что венесуэльская PDVSA не открывала новые счета

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Утверждения об открытии в Газпромбанке (ГПБ) новых счетов венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA не имеют под собой оснований. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель кредитной организации.

"Информация агентства Reuters не соответствует действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями - клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", - отметил собеседник агентства.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что компания PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. Оно ссылается на некий документ и обуславливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы. По данным агентства, PDVSA также уведомила свои СП о необходимости перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.

Американская администрация 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. Кроме того, Вашингтон передал лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление с тем, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

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