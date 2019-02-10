СМИ: первый полет китайского регионального самолета MA700 намечен на 2019 год

ШАНХАЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Первый полет разрабатываемого Китаем нового высокоскоростного турбовинтового регионального самолета MA700 должен состоятся в 2019 году. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).

MA700 станет третьим самолетом в семействе региональных воздушных судов Modern Ark (MA) после MA60 и MA600. Новый самолет спроектирован компанией AVIC XAC Commercial Aircraft (AVIC XACC) в городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси). Ожидается, что MA700 получит сертификат типа к 2021 году. В настоящее время на данный самолет компания-разработчик уже получила 185 заказов от 11 китайских и зарубежных партнеров.

Проект строительства этого самолета был официально одобрен на министерском уровне в 2013 году. MA700 будет приспособлен для эксплуатации, в частности, в условиях высокогорья и высоких температур. Его максимальная дальность полета, согласно официальным данным, составит порядка 1,7 тыс. км. Самолет спроектирован для полетов на скорости до 550 км/ч.

MA700 разрабатывается в рамках китайской программы по уменьшению зависимости гражданской авиации страны от зарубежных поставок. В эту программу также включен уже эксплуатирующийся в Китае региональный самолет ARJ21, узкофюзеляжный реактивный самолет C919, который в мае 2017 года совершил в Шанхае первый испытательный полет, а также разрабатываемый совместно с Россией дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер CR929.