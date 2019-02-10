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Санкции в отношении России

Вице-премьер Италии подтвердил намерение добиться отмены санкций против России

По словам Луиджи Ди Майо, "если есть компании, которые несут огромные потери из-за антироссийских санкций, вполне закономерно пересмотреть инструменты, но не принцип"

РИМ, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо подтвердил, что правительство намерено добиться пересмотра санкционного режима в отношении РФ. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

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"Против пресловутых санкций в отношении России мы боремся и будем бороться, но не потому что мы любим русских или американцев, но потому что мы отстаиваем интересы итальянцев. Если есть компании, которые несут огромные потери из-за антироссийских санкций, вполне закономерно пересмотреть инструменты, но не принцип", - приводит агентство слова Ди Майо.

Пункт об отмене антироссийских санкций, введенных в 2014 году после украинских событий и воссоединения Крыма с Россией, а также неоднократно продлеваемых ЕС, есть в программе коалиционного правительства в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд", которое представляет Ди Майо. Однако пока Рим взял на вооружение формулировку, что "нужно время для убеждения партнеров в нецелесообразности санкций как инструмента давления". Отмена антироссийских санкций изначально увязана ЕС с выполнением минских соглашений.

Теги
ИталияРоссияСанкции в отношении России
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