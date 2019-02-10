Лидер либералов в Европарламенте осудил Google за выполнение норм РФ по интернет-контенту

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт выразил в воскресенье "глубокую озабоченность" тем, что Google достиг договоренности с российским регулятором - Роскомнадзором - по фильтрации запрещенного в России контента. Об этом Верхофстадт написал в своем Twitter .

"Я глубоко обеспокоен тем, что Google заключил соглашение с Россией по цензуре интернета. Цифровые гиганты имеют силу изменять мир, когда они будут делать это на благо демократии и общества?" - написал Верхофстадт.

В декабре прошлого года в европейские СМИ попало письмо Верхофстадта руководителю компании Facebook Марку Цукербергу, в котором он требовал удалить из соцсети видеоролик с критикой в свой адрес, размещенный правящей венгерской партией ФИДЕС. В ролике содержались обвинения в адрес Брюсселя и европейской номенклатуры в провоцировании миграционного кризиса. Цукерберг в ответном письме вежливо отказал в удалении ролика, который "не содержит призывов к насилию, либо любых других нарушений правил Facebook. Выступая в ЕП, лидер либералов также неоднократно требовал от Google и Facebook полностью выполнять требования ЕС по фильтрации контента и гарантировать "удаление враждебной пропаганды" в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

7 февраля Роскомнадзор сообщил ТАСС, что удовлетворен результатами сотрудничества с американской корпорацией Google, от которой требовал присоединиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и начать фильтрацию запрещенного в России контента.