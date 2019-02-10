МВФ готов оказать финансовую помощь Пакистану

ИСЛАМАБАД, 10 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) готов оказать Пакистану необходимую финансовую помощь. Об этом в воскресенье заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Дубае, сообщает телеканал Geo.tv.

"Я подтвердила, что МВФ готов оказать поддержку Пакистану, - сказала Лагард. - Я также подчеркнула, что решительная политика и пакет экономических реформ помогут Пакистану восстановить свою экономику и заложить основу для более уверенного роста". "С премьер-министром Ханом у нас состоялась хорошая и конструктивная встреча, на которой мы обсудили недавние события в экономике и перспективы программы поддержки МВФ для Пакистана", - добавила директор-распорядитель МВФ.

Власти Пакистана планируют запросить у МВФ кредит в $6-7 млрд. При этом МВФ может потребовать от Исламабада сокращения дефицита бюджета, а также расширения системы налогообложения.

Пакистан с 1980 года неоднократно обращался в МВФ за финансовой помощью, последний раз - в 2013 году. Тогда Исламабад получил заем в $6,6 млрд.