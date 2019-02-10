В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о российском минтае

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Информация телекомпании CNN о якобы упрочнении конкурентных преимуществ в США вылавливаемого в водах России минтая является тенденциозной, а с точки зрения экспертного сообщества и вовсе представляется смехотворной. Такую точку зрения озвучил корреспонденту ТАСС в воскресенье представитель Росрыболовства в США Олег Рыков, который также отметил, что для российского рыбного промысла подобные публикации никакой угрозы не несут.

В субботу телекомпания утверждала, что нынешняя администрация, сама того не желая, упрочила конкурентные преимущества вылавливаемого в водах России минтая, который перерабатывается в Китае и экспортируется в США в виде имитации крабового мяса и рыбных палочек. Согласно изложенной в материале CNN информации, полученной от ассоциации 14 американских компаний "Производители настоящего минтая с Аляски" (Genuine Alaska Pollock Producers), российский минтай, промысел которого ведется в Беринговом и Охотском морях, дешевле американского и поэтому занимал долю в около $200 млн на внутреннем рынке мороженого минтая в США. По версии телекомпании, к 2017 году почти половина рыбных палочек, подававшихся в американских школьных столовых, была изготовлена из переработанной в Китае российской рыбы семейства тресковых.

"Информация, данная в статье CNN, тенденциозна. Цифры и факты, которые там приводятся, для профессионалов просто смешны, а для нас эта статья не представляет никакой опасности, за исключением того, если вдруг в руководстве США не заинтересуются этим вопросом и начнут кампанию по введению таможенных пошлин в отношении нашего минтая. Однако нам это тоже не страшно, потому что мы поставляем не в Соединенные Штаты, а в Китай", - сказал Рыков.

Реальные объемы поставок

Он пояснил, что данные в публикации американской телекомпании цифры ($200 млн) ни в коей мере не соответствуют действительности, а также что напрямую российский минтай практически не поступает на американский рынок.

"CNN, ссылаясь на Пэт Шэнахан (директор по программам Genuine Alaska Pollock Producers - прим. ТАСС), пишет, что объем российских поставок минтая в США составляет $200 млн. Это такая нелепость и чушь", - сказал специалист. По его словам, таможенные данные США за 2018 года показывают, что "прямые поставки минтая из РФ в США составили всего 450 т на полмиллиона долларов". "Причем это даже не для американского рынка, а для магазинов российской общины в США", - рассказал он, выразив "признательность российским соотечественникам за поддержку отечественного производителя".

Также он уточнил, сколько в действительности поставил на рынок США Китай, который занимается переработкой и российского, и американского минтая. "Продукции на $59 млн. То есть, $200 млн - это общий рынок минтая в Соединенных Штатах, и из них доля китайской продукции - априори нашей переработанной в Китае вместе с нашими прямыми поставками - где-то в районе $60 млн, и львиная доля - за американскими компаниями", - пояснил Рыков.

Все дороги ведут в Китай

"Что касается минтая, то большая часть и нашего, и американского минтая после вылова поступает на переработку в Китай. В Китае находится мировая фабрика по переработке этой рыбы. Именно оттуда потом по всему миру идут рыбные палочки: в огромных количествах в Европу, обратно в Соединенные Штаты, да и куда угодно", - пояснил он.

"Китай является поставщиком минтая на американский рынок, и мы не имеем к этому вообще никакого отношения, потому что мы продаем свою рыбу в Китай, а дальше уже не наше дело. И ведь на те же самые фабрики поступает и американский минтай, где все это смешивается с нашей [рыбой]", - отметил он.

"Поэтому, когда началась торговая война США с Китаем, и Китай ввел в ответ 25%-ную пошлину на американский минтай, поступающий в страну, вот тогда они и взвыли: ведь они прекрасно знают, но лукавят и об этом не говорят, что, когда минтай идет обратно в США, разобраться, где он был выловлен, практически невозможно", - пояснил он.

Он также отметил, что для США "перенести переработку минтая куда-либо еще помимо Китая в ближайшие пять лет не представляется возможным в принципе". "Эта оценка дана самой ассоциацией переработчиков минтая", - подчеркнул Рыков.

Шельмование российского промысла

По его словам, американцы в виду ухудшающегося положения США на рынке минтая "долгое время занимаются шельмованием российского промысла". И занималась этим, по его словам, в том числе Шэнахан, которая, как уже упоминалось выше, предоставила CNN информацию, ставшую основой для упомянутой публикации. "Именно с ее подачи ведется целенаправленная кампания против нас в попытке убедить американские власти в необходимости ставить какие- то ограничения в отношении нашей рыбы", - обратил внимание Рыков.

Делается это, по словам специалиста, на основании того, что Россия "якобы предлагает на американский рынок продукцию под названием аляскинский минтай, что неверно, нечестно и якобы аляскинским может быть только тот минтай, который выловлен в американских водах". Однако Рыков подчеркнул, что в действительности "аляскинский минтай" - это исконное название вида рыбы, придуманное международным сообществом ученых, и вид этот добывается как в российских, так и в американских водах.

Взаимодействие России и США

Говоря о ситуации вокруг вылова минтая, Рыков также не преминул напомнить о том, что между США и Россией существует нормальное взаимодействие в сфере рыболовства и каждый год проводятся конструктивные консультации при участии представителей профильных ведомств.

"У нас ежегодно проводится двусторонняя российско-американская встреча консультационной комиссии по вопросам взаимного хозяйствования в области рыболовства России и США. Это наша древняя площадка - такие встречи ведутся с 1982 года - на ней присутствуют представители главных ведомств по рыболовным вопросам: с американской стороны это Госдеп, Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Береговая охрана, правоохранители, ученые (морские биологи), представители аляскинской отрасли. На этой площадке мы несколько дней обсуждаем все вопросы сотрудничества; и самый главный вопрос - это сотрудничество в области изучения запасов минтая в Беринговом море. Для нас и для американцев это принципиально важный вопрос", - отметил он.

"Мы очень довольны нашим сотрудничеством, каждый год проводим научные съемки этого запаса российскими и американскими учеными, на основании которых делается вывод об объеме минтая и о допустимых уровнях его вылова в районе Берингова моря с американской и с нашей стороны", - сказал он, отметив, что обе стороны "боготворят это сотрудничество".