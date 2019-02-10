Семь регионов России начинают отключение аналогового телевещания и переходят на цифровое

ТАСС, 11 февраля. Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня в понедельник приступают к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов и переходят на цифровое эфирное телевидение.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) заявила о готовности жителей этих регионов к такому переходу.
"По заказу РТРС проведены две волны социсследований. В семи регионах первого этапа уровень готовности наиболее высокий. Доля аудитории, у которой аналоговое ТВ - единственный источник телесигнала, в каждом из этих регионов составляет от 0,5% до 3,2%", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.
Проверка оборудования
Зрителям рекомендуется проверить готовность приемного оборудования к отключению аналогового сигнала. "Если вы видите рядом с логотипом телеканалов букву "А", значит, вы смотрите аналоговое телевидение, и в этом случае нужно успеть перейти на прием цифрового ТВ. Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта, то нужно просто запустить автонастройку 20 телеканалов в меню", - пояснили в РТРС.
Наличие буквы можно проверить на Первом канале, "России-1", НТВ, "Пятом канале", "Рен ТВ", СТС, ТНТ , "Звезде", ТВЦ и "России К". Если в доме стоят телеприемники старше 2012 года, то требуется дополнительная цифровая приставка.
В России сейчас продается более 1,7 тыс. моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2, минимальная цена составляет 6,79 тыс. рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам, они стоят от 990 рублей. Кроме того, следует проверить антенну - она должна быть дециметровой.
Если же буква "А" рядом с логотипами отсутствует и телевизор принимает 20 и более телеканалов, значит, оборудование принимает цифровое эфирное телевидение, или же владельцы являются абонентами операторов кабельного или спутникового ТВ.
Также проверить, готов ли телевизор к приему цифрового сигнала, можно на сайте смотрицифру.рф, где размещен перечень из 26796 моделей от 121 производителя. Из них необходимый стандарт поддерживают 8104 модели. Также на сайте доступен список из 276 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам.
За консультацией по настройкам можно обращаться на круглосуточную федеральную горячую линию по телефону 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).
Кроме того, по самым сложным вопросам консультируют зрителей специалисты РТРС.
"Чтобы воспользоваться помощью волонтеров, нужно обратиться в местную администрацию. Волонтеры носят форму с официальной символикой и логотипом цифрового эфирного ТВ в виде бабочки. Волонтеры не могут брать деньги за помощь в настройке оборудования", - отметили в пресс-службе компании.
В регионах
Власти регионов, которые первыми отключат аналоговое вещание, заявляют, что переход на "цифру" произойдет безболезненно. На протяжении нескольких месяцев разъяснительную работу с населением вели сотрудники профильных министерств и департаментов, а также волонтеры, которые помогали устанавливать и настраивать оборудование.
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"В общей сложности с ноября 2018 года более 600 волонтеров прошли обучение и оказывали гражданам помощь в установке и настройке оборудования для приема цифрового вещания. Больше всего помощь требовалась гражданам пожилого возраста и жителям удаленных населенных пунктов", - рассказали ТАСС в министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
В Ярославской области для решения вопросов и проблем, связанных с переходом на цифровое вещание, с 11 февраля заработает специальный штаб. Социально незащищенные категории граждан, например, в Магаданской области, получали оборудование для приема цифрового сигнала либо бесплатно, либо приобретали его за счет субсидий, как в Пензенской области, где в бюджете на эти цели предусмотрели 4,7 млн рублей.
В целом представители регионов отмечают, что за время подготовки к переходу на "цифру" удалось добиться высокого показателя покрытия сети - в Ульяновской области он составляет 96,14%.
Еще выше этот показатель в Чечне. "20 каналов станут доступны не менее чем 99,5% населения Чеченской Республики. Регион специфичен тем, что здесь достаточно большое количество людей смотрит спутниковое телевидение", - сообщил ТАСС директор филиала компании РТРС - "РТПЦ Чеченской Республики" Сергей Еременко.
"Цифра" в три этапа
Переход на "цифру" происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".
По данным Минкомсвязи, сеть цифрового эфирного телевизионного вещания включает в себя более 5 тыс. пунктов. Из них три четверти - объекты нового строительства. Охват составляет не менее 98,4% населения России.
Для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов - Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).
Согласно утвержденному графику, отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, пройдет в три этапа. Первый намечен на 11 февраля. 15 апреля аналог отключат в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня - в остальных российских регионах.