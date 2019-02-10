Эксперты: предпосылок к устойчивому росту производства в обрабатывающих отраслях в РФ нет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Предпосылки для устойчивого роста российской обрабатывающей промышленности в 2019 году отсутствуют, говорится в мониторинге социально-экономической ситуации в РФ, подготовленном Институтом экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"Предпосылок для устойчивого структурного роста в 2019 году в обрабатывающей промышленности, так же, как и в 2018 году, практически не наблюдается. Основным риском для динамики промышленности в целом в 2019 году может стать сокращение выпуска в добывающем секторе", - говорится в исследовании.

Как отмечается в документе, в обрабатывающей промышленности в нынешнем году рост может быть отмечен в ориентированных на экспорт отраслях (химия, металлургия, лесная промышленность) с невысоким уровнем добавленной стоимости.

По оценке экспертов, динамика выпуска в обрабатывающих отраслях в 2018 году была близка к нулевой. Рост наблюдался в добывающем секторе, в основном за счет увеличения добычи природного газа и угля.

"В обработке положительные темпы роста были связаны либо с благоприятной мировой конъюнктурой, либо с наличием прямой государственной поддержки, в остальных случаях выпуск стагнировал или падал. Проведенный анализ не позволяет говорить о появлении структурных предпосылок роста в обрабатывающих отраслях", - отмечают эксперты.

По данным исследования, в прошлом году российская промышленность не смогла преодолеть стагнацию 2012-2016 годов. Определяющим фактором в 2018 году стало ухудшение динамики спроса на промышленную продукцию. Как говорят эксперты, в такой ситуации предприятия предпочли минимизировать избыточность своих запасов готовой продукции, производственные планы стали менее оптимистичными.