Эксперты призвали ускорить в РФ развитие институтов, аккумулирующих сбережения населения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти России должны принять меры по ускоренному развитию институтов, позволяющих аккумулировать внутренние сбережения населения и банков, говорится в мониторинге социально-экономической ситуации в России, подготовленном Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"Уменьшение спроса нерезидентов на финансовые инструменты российских эмитентов пока не удается компенсировать за счет внутренних сбережений. В 2018 году наблюдалось дальнейшее замедление роста активов внутренних институциональных инвесторов в лице НПФ, управляющих компаний и паевых инвестиционных фондов <...> Необходимы меры по ускоренному развитию институтов, позволяющих аккумулировать внутренние сбережения населения и банков", - говорится в документе.

В числе препятствий для такого развития эксперты назвали сохраняющуюся "заморозку" системы пенсионных накоплений, задержку с разработкой законодательства о дополнительном пенсионном обеспечении, недоверие населения к действующим механизмам коллективных инвестиций.

"В результате совокупная стоимость пенсионных накоплений, резервов и чистых активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов снизилась с 6,1% ВВП в 2013 г. до 5,7% в 2018 году", - отмечается в мониторинге.

В документе подчеркивается, что с учетом действующих ограничений доступа крупнейших российских компаний к ресурсам на глобальных финансовых рынках инвестиционный потенциал внутреннего фондового рынка также во многом будет зависеть от прогресса в области эффективности деятельности финансовых организаций, аккумулирующих сбережения граждан и нефинансовых компаний.

Пронозы курса рубля

В мониторинге отмечается, что реальный курс рубля в 2019 году может незначительно укрепиться на фоне сохранения текущего уровня цен на нефть.

"Согласно экспертному прогнозу, в 2019 году при сохранении текущих мировых цен на нефть и номинального курса рубля следует ожидать незначительного укрепления реального курса национальной валюты и стабилизации (по стоимости) уровня экспорта и импорта", - отмечается в документе.

Эксперты указывают, что такой тренд будет способствовать сохранению значительного положительного счета текущих операций.

"Однако риски ужесточения санкций, особенно направленных против госдолга РФ, могут стимулировать отток капитала и резкие колебания валютного курса в 2019 году", - предупредили авторы исследования.

С начала года стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года составляет около $60.