"Известия": российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах страны

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг при выполнении международных рейсов для российских и иностранных авиаперевозчиков. Об этом "Известиям" рассказал заместитель руководителя ФАС Александр Редько.

"ФАС поддерживает необходимость выравнивания ставок аэропортовых сборов для иностранных и российских компаний на международных маршрутах", - сообщил он. Редько добавил, что осуществлять выравнивание необходимо "постепенно с учетом экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании", не уточнив механизм повышения ставок.

По данным издания, с инициативой уравнять в 2019 году стоимость аэропортовых сборов для российских и иностранных авиакомпаний выступила АЕБ. Письмо с таким предложением Ассоциация направила в ФАС, Минтранс и крупнейшие российские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково в декабре 2018 года, утверждают "Известия" со ссылкой на копию документа.

В настоящий момент сборы для иностранных компаний в 3-3,5 раза превышают аналогичные сборы дня российских авиаперевозчиков, сообщает газета со ссылкой на данные аэропорта Домодедово. "Разница обусловлена тем, что Федеральная служба по тарифам (упразднена в 2015 году, функции переданы ФАС - прим. ТАСС) изначально установила различный уровень сборов для иностранных и российских перевозчиков с целью субсидирования отечественных авиакомпаний, - пояснили "Известиям" в Домодедово. Представитель аэропорта также добавил, что действующие тарифы для российских перевозчиков существенно ниже аналогичных в европейских аэропортах.

Президент "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков сообщил "Известиям", что повышение аэропортовых тарифов может стать критичным для авиакомпаний, так как это существенная статья затрат, в отдельных случаях достигающая 25%. В "Аэрофлоте", S7, "Уральских авиалиниях" оперативно не ответили на запрос "Известий" о возможном выравнивании тарифов. В Red Wings воздержались от комментариев, в Минтрансе также отказались комментировать предложение АЕБ.