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На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

Одна из них выдавала себя за микрокредитную организацию

ТАСС, 11 февраля. Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре - в Якутии, по две - в Приморском крае и Сахалинской области, одна - в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов", - говорится в сообщении.

Финансовые пирамиды маскировались под различные организации: общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании.

В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них - 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами. В 70% случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Еще 18% компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива.

Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) - по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области - 11, в Сахалинской области - 10, в Камчатском крае - шести, в Магаданской области - четырех, еще один нелегальный кредитор был зарегистрирован в Еврейской автономной области.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайЯкутияХабаровский крайАмурская областьМагаданская областьСахалинская область
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