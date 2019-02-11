На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

ТАСС, 11 февраля. Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре - в Якутии, по две - в Приморском крае и Сахалинской области, одна - в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов", - говорится в сообщении.

Финансовые пирамиды маскировались под различные организации: общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании.

В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них - 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами. В 70% случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Еще 18% компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива.

Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) - по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области - 11, в Сахалинской области - 10, в Камчатском крае - шести, в Магаданской области - четырех, еще один нелегальный кредитор был зарегистрирован в Еврейской автономной области.