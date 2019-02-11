Свыше 7 млрд рублей направят на ремонт электростанций на Дальнем Востоке в 2019 году

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в группу "РусГидро") направит в 2019 году на ремонт электростанций и тепловых сетей свыше 7 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"ДГК в 2019 году направит 7,25 млрд рублей на ремонтную кампанию. Это на 780 млн рублей больше, чем в 2018 году. В планах энергетиков провести капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования. По сравнению с прошлым годом увеличатся объемы работ на турбоагрегатах, котлоагрегатах, генераторах, трансформаторах", - говорится в распространенном релизе.

Кроме этого, планируется переложить 24,9 км магистральных теплотрасс. Отмечается, что ремонтная программа сформирована с учетом технического состояния основного оборудования электростанций, результатов экспертиз и диагностики оборудования.

В 2019 году также будет продолжена работа в части реализации целевых программ по повышению надежности и эффективности энергоснабжения потребителей.

ДГК входит в группу "РусГидро", производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока - в среднем 70%. В 2018 году ДГК было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии.