Инвестор вложит 4,2 млрд рублей в технопарк Крыма, где будут выпускать алюминиевый профиль

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Современные фасадные системы" планирует вложить 4,2 млрд рублей в создание в Крыму первого частного технопарка, в который войдут завод полного цикла по производству алюминиевого профиля и учебный центр. Соглашение о сопровождении проекта будет подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов.

Технопарк создается на площадке площадью 2,5 га в Симферополе. Инвестор, который с прошлого года является участником Свободной экономической зоны в Крыму, планирует потеснить на российском рынке фасадов иностранные компании и в дальнейшем экспортировать продукцию в Белоруссию, Украину, Казахстан и другие страны.

"Мы со своей стороны будем сопровождать проект, содействовать в привлечении дополнительного финансирования по госпрограммам и через фонды. На данный момент проект полностью реализуется за частные средства инвестора, - сказал Габбасов. - На заводе планируется выпуск 18 тыс. т алюминиевого профиля в год".

Он уточнил, что крымская компания-инвестор для реализации проекта в конце 2018 года приобрела площадку с производственным комплексом, тремя цехами и административными строениями. В первом цехе с марта 2019 года заработает линия порошковой покраски и скатки теплого алюминиевого профиля, а также оборудование для его механической обработки и склад готовой продукции. Во втором и третьем цехах, в которых сейчас идет ремонт, будут размещены литейное и экструзионное (прессовочное) производства.

Совместно с Корпорацией развития Крыма инвестор также откроет в технопарке учебный центр по применению энергосберегающих фасадных систем в строительстве. Он разместится в ремонтируемых сейчас административных корпусах предприятия. В центре будут готовить квалифицированных специалистов для завода. Всего на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест со средней заработной платой порядка 45 тыс. рублей.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля на площадке главного медиацентра Олимпийского парка. Форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В минувшем году на форуме в Сочи было подписано 538 соглашений более на чем 794 млрд рублей, в нем приняли участие более 6 тыс. человек из 64 стран. ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.