Предприниматели Удмуртии получили возможность задать вопросы главе региона через Facebook

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Удмуртии открыто для диалога с бизнесом, в том числе посредством социальных сетей, сообщил в интервью ТАСС глава республики Александр Бречалов, отметив, что каждый предприниматель может написать ему о своих трудностях в Facebook.

"Сейчас количество таких обращений сократилось, потому что каждый предприниматель со своей проблемой может напрямую написать мне в Facebook. Еще раз отмечу, что я и моя команда абсолютно открыты к прямому диалогу с бизнесом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент для развития бизнеса в Удмуртии благоприятные условия.

"Система получения документов, конечно, не отстроена, но мы этим занимаемся. Второе, мы хорошо модерируем ситуации, когда у предпринимателей, которые платят налоги, возникают проблемы с контрольно-надзорными или правоохранительными органами", - пояснил Бречалов.

По словам главы республики, в дальнейшем планируется максимально упростить все процедуры для бизнеса.

"Время от решения инвестировать до самой инвестиции должно стать максимально коротким. <…> Мы работаем над режимом одного окна с максимальным количеством готовых предложений для бизнеса "под ключ"", - отметил Бречалов.

Он уточнил, что в идеале, в поисковом запросе на тему предпринимательства Удмуртия должна появляться первой строкой.

"При нажатии должно быть конкретное предложение на любой чек. К Питерскому форуму должны успеть", - сказал глава республики.