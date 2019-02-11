"Калашников" ведет переговоры о поставках судов "Комета" в Азию и на Ближний Восток

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" ведет переговоры с компаниями Азии и Ближнего Востока о поставках судов "Комета 120М", которые используют для скоростных пассажирских перевозок вдоль крымского побережья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента РФ Владимира Путина. Спуск на воду первой "Кометы 120М" прошел в Севастополе летом 2018 года, два месяца судно курсировало с загрузкой почти 100%. Проект признан успешным, решено продолжить строительство судов.

"Что касается заказов из-за рубежа, то это более чем реалистично. В настоящее время концерн "Калашников" ведет переговоры с рядом потенциально заинтересованных контрагентов. Высокий интерес к проекту проявляют средиземноморские компании, представители стран Ближнего Востока, а также Южной и Юго-Восточной Азии", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Отмечается, что подобные суда ранее использовались в Юго-Восточной Азии. "Огромное количество островов, между ними надо перемещаться. Учитывая расстояние, наиболее эффективны именно суда на подводных крыльях", - пояснили в компании.

Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Вместимость - 120 пассажиров, экипаж - пять человек. Скорость судна достигает 35 узлов (около 65 км/ч).