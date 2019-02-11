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Публикация национальных проектов

В России в 2023 году введут электронный документооборот при перевозке грузов за рубеж

Это предусматривает нацпроект "Международная кооперация и экспорт", бюджет которого составляет 956,8 млрд рублей на шесть лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Система электронного документооборота при перевозке грузов по международным транспортным коридорам должна быть введена в РФ в 2023 году. Об этом говорится в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на шесть лет, до конца 2024 года, составляет 956,8 млрд рублей. Из них 21,6 млрд рублей приходится на федеральный проект "Логистика международной торговли". Всего в нацпроект входит шесть федеральных проектов.

О нацпроектах

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

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