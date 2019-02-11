Сети связи 5G к 2022 году появятся в 10 российских городах-миллионниках

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сети связи пятого поколения (5G) будут созданы в одном городе России с населением более 1 млн человек в 2020 году, а до конца 2021 года число таких городов вырастет до десяти. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Цифровая экономика", опубликованных на сайте правительства.

Предполагается, что Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации будет утверждена уже в 2019 году. Также в текущем году будет разработана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры городов.

В материалах отмечается, что в 2019 году должен быть разработан комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. На 2020 год запланировано создание системы отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая "интернет вещей".

Корпоративные и отраслевые центры Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) должны появиться до конца 2021 года. Тогда же должна быть создана "защищенная цифровая среда взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД, МЧС и Росгвардии".

Пятое поколение связи

Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее число устройств, чем к LTE-сети. Новые технологии будут особенно востребованы в таких сферах, как "интернет вещей", беспилотный транспорт и в цифровизации промышленности.

Эксперты также ждут серьезных изменений в индустрии развлечений - с развитием 5G видео высокой четкости, а также VR- и AR-трансляции можно будет смотреть в режиме реального времени. Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году. Согласно отчету Ericsson Mobility Report, свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей 5G, и в этих сетях будет обрабатываться четверть мобильного трафика. По данным отчета, лидерами в области 5G в ближайшие годы будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия.