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Публикация национальных проектов

Правовой статус Рунета законодательно закрепят в 2019 году

В 2020 году предусмотрено принятие закона, который позволит предустанавливать антивирусные программы российского происхождения на компьютерах с отечественными или иностранными операционными системами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правовой статус российского сегмента интернета, а также его порядок функционирования, будет закреплен законодательно в течение 2019 года. Это следует из материалов по нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

В рамках мероприятий по исполнению национального проекта "Цифровая экономика РФ" в 2020 году также предусматривается принятие закона, который позволит предустанавливать антивирусные программы российского происхождения на компьютерах с отечественными или иностранными операционными системами.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект об устойчивой работе Рунета, однако предлагает доработать некоторые его положения ко второму чтению в Госдуме. Так, правительство предлагает дополнить законопроект положением о том, что установка на сетях операторов связи оборудования в рамках законопроекта об устойчивости Рунета не должна ухудшать качество связи в России.

В конце 2018 года в Госдуму был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным DNS-серверам. С этой целью в том числе предусматривается создание национальной системы получения информации о доменных именах. В законопроекте также определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения.

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РоссияПубликация национальных проектов
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