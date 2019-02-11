Росрыболовство начало лишать компании, контролируемые иностранцами, квот на добычу рыбы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство начало расторгать договоры по квотам на добычу рыбы с компаниями, которые, по данным ФАС, незаконно находятся под контролем иностранного инвестора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"В настоящее время Росрыболовство проводит процедуры по расторжению договоров о закреплении долей квот ряда рыбодобывающих организаций, незаконно находящихся под контролем иностранного инвестора. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности рыбодобывающей отрасли, на обеспечение безопасности государства", - отметил представитель ведомства.

По его словам, процедуры проводятся на основании заключений Федеральной антимонопольной службы России. Так, с октября по декабрь 2018 года в Росрыболовство поступило пять заключений ФАС России, вступивших в законную силу на основании судебных актов, в отношении ООО "Атлантика", ПАО ХК "Дальморепродукт", ООО "Тайфун", ООО "КРАБ ДВ" и ООО "Зарубинская база флота". В отношении этих компаний сейчас и проводятся процедуры по прекращению права вылова. "В частности, в соответствии с заключениями ФАС России о выявлении факта нахождения пользователя под контролем иностранного инвестора в 2018-2019 годах в соответствии с правилами принудительного прекращения права на добычу водных биоресурсов территориальные управления Росрыболовства аннулировали действия разрешения на добычу водных биоресурсов, выданные этим юрлицам", - пояснил представитель ведомства.

О том, что Росрыболовство впервые лишит квот на добычу рыбы компании, которые, по мнению ФАС, незаконно контролировались иностранными инвесторами, написала в понедельник газета РБК. По данным издания, исключением может стать одно предприятие, которое принадлежит бизнесмену Глебу Франку.

Как сообщил ТАСС представитель Росрыболовства, в организации были направлены письма с требованиями о расторжении договоров о закреплении долей квот. Сейчас Росрыболовством поданы иски в арбитражный суд Москвы о досрочном расторжении договоров с ООО "Атлантика", ООО "КРАБ ДВ" и ПАО ХК "Дальморепродукт" в связи с несогласием указанных организаций на расторжение договоров. В случае несогласия с расторжением в добровольном порядке договоров, в конце февраля 2019 года. Росрыболовством будут поданы в арбитражный суд Москвы также иски к ООО "Тайфун" и ООО "Зарубинская база флота".

История проблемы

В Росрыболовстве напомнили, что в конце 2014 года были внесены изменения в федеральный закон о рыболовстве, направленные на ограничение влияния иностранного капитала в рыбодобывающей отрасли, которая является стратегической. Иностранный инвестор должен получить разрешение специальной правкомиссии прежде, чем стать владельцем предприятия в рыбодобывающей отрасли. Также находящееся под контролем иностранного инвестора лицо обязано к заявлению на получение разрешения приложить, в частности, сведения о нахождении под контролем иностранного инвестора. Как было установлено антимонопольным органом, указанными компаниями не был соблюден нормативно установленный порядок для получения ими разрешения на добычу водных биоресурсов.

По словам представителя Росрыболовства, эти компании с 2017 года оспаривали заключения ФАС в суде и суд признал решение антимонопольного ведомства обоснованным. По предоставленным ФАС России заключениям (а также опубликованным материалов суда), ООО "Атлантика", ПАО ХК "Дальморепродукт", ООО "Тайфун", ООО "КРАБ ДВ", ООО "Зарубинская база флота" находились в указанные сроки под контролем гражданина Украина Дмитрия Дремлюги.

В Росрыболовстве пояснили, что в соответствии с многолетней практикой после лишения компаний прав на добычу доли квот будут выставлены на открытые аукционы в соответствии с законодательством, аналогичные меры будут применяться и далее в случае поступления в Росрыболовство соответствующих заключений ФАС и решений суда, вступивших в силу, добавил представитель ведомства.