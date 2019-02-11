РФПИ и DP World рассматривают возможность инвестиций в строительство порта в рамках Неома

АЛЬ-УЛА /Саудовская Аравия/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с крупнейшим портовым оператором Dubai Ports World рассматривают возможность финансирования строительства порта в рамках Неома (саудовский проект умного и туристического трансграничного города). Об этом журналистам сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы рассматриваем возможность вместе с Dubai Ports проинвестировать в строительство порта в рамках Неома", - сказал он.

По словам Дмитриева, фонд, в том числе, рассматривает с Эмиратами совместные инфраструктурные проекты в рамках саудовских планов по улучшению инфраструктуры.

Накануне в провинции Аль-Ула прошла презентация стратегии ее развития как первого туристического направления в королевстве. Глава РФПИ принял участие в церемонии в качестве гостя и провел встречи с партнерами из Саудовской Аравии.