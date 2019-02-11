Саудовская Аравия будет наращивать инвестиции в туристические проекты в РФ

АЛЬ-УЛА /Саудовская Аравия/, 11 февраля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия намерены наращивать взаимные инвестиции в туристические проекты, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Инвестиции саудовской стороны в России сейчас будут увеличены, в том числе в российские туристические проекты. Российско-китайский-саудовский фонд также будет инвестировать в туризм в Саудовской Аравии при поддержке саудовского государства", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что саудовская сторона очень заинтересована в том, чтобы в страну приезжали российские туристы. "В среднем шесть миллионов туристов приезжают в Турцию (ежегодно), три миллиона приезжают в Египет. Мы хотим, чтобы все больше приезжали сюда", - отметил глава РФПИ.

Глава РФПИ также подчеркнул, что стороны будут развивать сотрудничество в культурной сфере. "Мы планируем, что многие из наших самых известных коллективов, в том числе Мариинский театр и другие, будут чаще приезжать в Саудовскую Аравию, в том числе в Аль-Улу", - сообщил глава фонда.

Россия, Франция и ряд других государств, по словам Дмитриева, в авангарде взаимодействия с Саудовской Аравией. "Королевство, как вы знаете, было закрыто для туризма. Сейчас оно открывает возможности, в том числе, для нас", - сказал он.

Накануне в провинции Аль-Ула прошла презентация стратегии ее развития как первого туристического направления в королевстве. Дмитриев принял участие в церемонии в качестве гостя и провел встречи с партнерами из Саудовской Аравии.