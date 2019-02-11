Российская система «Платон» заработает в Индии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Оператор госсистемы взимания платы на автодорогах "Платон", российская компания "РТ-инвест Транспортные системы" (РТИТС") введет подобную систему в Индии на одной из крупнейших магистралей Нью-Дели - Мумбаи протяженностью около 1,5 тыс. км. Об этом говорится в сообщении РТИТС.

"В 2019 году в Индии на одной из крупнейших автомагистралей будет вводиться безбарьерная система взимания платы на основе спутниковой навигации ГЛОНАСС. Проект будет полностью реализован российской IT-компанией, разработчиком государственной системы "Платон". Соответствующий контракт был подписан между ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) и Национальным агентством автомобильных магистралей Индии (NHAI)", - говорится в сообщении компании.

Контракт был подписан в декабре 2018 года. На автомобили будут установлены специально изготовленные российской компанией для проекта бортовые устройства, уточняется в сообщении. РТИТС победила в открытом конкурсе.

"В рамках проекта индийские коллеги протестируют на своих дорогах разработанную нами систему весогабаритного контроля и еще ряд сервисов. Уверен, это только первые шаги, мы прорабатываем участие в целом ряде конкурсов и будем наращивать экспорт наших проектов. На основе технологической платформы, которая используется в системе "Платон", мы можем создавать и развивать цифровые сервисы для России и зарубежных стран", - приводятся в релизе слова генерального директора РТИТС Антона Замкова.

Сегодня в Индии более 12 тысяч платных автотрасс с въездом через шлагбаумы. Об интересе Индии к системе "Платон" стало известно еще в ноябре 2017 года.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. За время работы системы было собрано порядка 63,8 млрд рублей. В системе зарегистрировано свыше 1,12 млн грузовиков.