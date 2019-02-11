Авиакомпании РФ в январе увеличили перевозки пассажиров почти на 9%, до 8,2 млн

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе 2019 г. увеличили перевозки пассажиров на 8,8%, до 8,2 млн человек. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По оперативным данным, в январе текущего года российские перевозчики обслужили 8,2 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 8,8%. Пассажирооборот достиг отметки в 21,7 млрд пассажирокилометров, рост составил 10,8%", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 13,4%, до 2,8 млн человек, ее лоукостер "Победа" - на 43,7%, до 689,1 тыс. пассажиров.

При этом, по оперативным данным Росавиации, вторая крупнейшая авиакомпания России - S7 - увеличила перевозки пассажиров на 2,6%, до 818,3 тыс., а "Уральские авиалинии" - на 6,5%, до 603,5 тыс.

По итогам 2018 г. авиакомпании перевезли 116,2 млн пассажиров, рост составил 10,6%. Как ранее сообщал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, в 2019 г. также ожидается рост показателя на 10%.