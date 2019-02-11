Суд в Петербурге обязал "Юлмарт" выплатить Связь-банку долг в 437 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал долг ритейлера "Юлмарт" перед Связь-банком в 437 млн рублей и постановил включить его в реестр требований кредиторов третьей очереди, говорится в определении суда.

В отношении "Юлмарта" в июне 2018 года была введена процедура банкротства - наблюдение. В январе арбитраж признал долг "Юлмарта" перед Сбербанком в размере около 1 млрд рублей и обязал должника выплатить банку неустойку в 338 млн рублей. О требованиях к "Юлмарту" после введения процедуры наблюдения заявили более 15 компаний.

"Включить требование ПАО АКБ "Связь-Банк" в размере 437 190 650,53 руб. задолженности в третью очередь реестра требований кредиторов должника - НАО "Юлмарт", - говорится в документе.

Помимо банкротства самого "Юлмарта" в суде также рассматривалось дело о банкротстве его совладельца Михаила Васинкевича. Он также признан банкротом в прошлом году по иску другого совладельца - Дмитрия Костыгина. Причина подачи заявления о несостоятельности - долг бизнесмена Васинкевича в 405 млн рублей, который якобы образовался при поручительстве по кредиту Газпромбанка.

Сам Костыгин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. До ноября он находился под домашним арестом, затем уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить уголовное преследование бизнесмена. В ноябре суд отпустил Костыгина под залог в 25 млн рублей.

Группа компаний "Юлмарт" - российский частный интернет- холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Акции принадлежат трем предпринимателям: Августу Мейеру и Костыгину (на двоих свыше 60% акций), остальные - Васинкевичу.