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Пресс-конференция о новых направлениях работы Агентства стратегических инициатив

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная новым направлениям работы Агентства стратегических инициатив (АСИ).

О новых подходах в работе с проектами и ключевых инициативах рассказывают генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления "Новый бизнес" Артем Аветисян и директор направления "Молодые профессионалы", специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Повестка АСИ на 2019-2021 годы одобрена председателем наблюдательного совета, президентом России Владимиром Путиным. Среди поручений по итогам набсовета - разработка подходов к национальной стратегии по использованию искусственного интеллекта, апробация цифровой платформы персонализированного обучения и выработка предложений по развитию экотуризма в регионах.

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Путин, Владимир ВладимировичЧупшева, Светлана Витальевна
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