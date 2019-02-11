Эксперт: Дании не следует слушать США по вопросу "Северного потока - 2"

ТАСС, 11 февраля. Дания должна проигнорировать требования США в вопросе строительства газопровода "Северный поток - 2" и прислушаться к доводам Германии, так как это отвечает долгосрочным интересам королевства. Об этом в понедельник пишет газета Politiken со ссылкой на исследователя Датского института международных исследований (Diis) Ханса Моуритцена.

Дания получит максимальную выгоду, если одобрит первоначальные планы по прокладке "Северного потока - 2" через свои территориальные воды к югу от острова Борнхольм, считает Моуритцен. По его словам, сейчас королевство оказалось в тупиковом положении: с одной стороны, согласие по проекту необходимо для важнейшего политического и экономического партнера Дании в ЕС - Германии. С другой стороны, "Северный поток - 2" критикуется президентом США Дональдом Трампом.

Американские лоббисты "открытым текстом объяснили правительству", что Дания находится в особом положении, поскольку может сказать нет оптимальному маршруту для газопровода через датскую часть Балтийского моря. "Президент США, мягко говоря, не принимает во внимание интересы союзников. Он неоднократно демонстрировал это", - отметил Моуритцен. Эксперт не верит, что в споре о поставках энергии в Европу Дания может получить особые преимущества от Белого дома, поддавшись давлению американской стороны.

"Отказ [проложить] "Северный поток - 2" через датские воды будет расценен в России как антироссийский шаг. А Дания как минимум нуждается в терпимых отношениях с Россией", - подчеркивает Моуритцен.

Рассмотрение заявки в Дании

В августе 2018 года компания - оператор проекта Nord Stream 2 подала заявку на маршрут газопровода в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу, а не к югу от Борнхольма. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды королевства. Это не отменяет заявку, поданную в апреле 2017 года. Nord Stream 2 считает, что первый документ предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным.

Поправка к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года) предоставляет МИД Дании право рекомендовать, чтобы заявка на инфраструктуру, в частности на газопроводы, проходящие через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась энергетическим агентством страны. Рекомендация МИД находится на рассмотрении с января 2018 года. В связи с этим компания Nord Stream 2 и решила изучить альтернативные маршруты за пределами территориальных вод Дании.

Укладка газопровода началась в июле. Ранее Манфред Ляйтнер, исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV, одного из партнеров проекта, сообщал, что Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход королевства без удорожания для проекта.

О "Северном потоке - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.