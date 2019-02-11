Стоимость международного терминала аэропорта Бегишево превысила 1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Бегишево (дочернее предприятие ПАО "Камаз") в Татарстане направит на строительство нового международного терминала свыше 1 млрд рублей. Об этом в понедельник на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства региона сообщил руководитель ведомства Ленар Сафин.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства может составить 769,6 млн рублей.

"В рамках комплексного плана, рассчитанного до 2024 года, в феврале этого года начата реализация проекта по строительству аэровокзала международных линий. Работа ведется за счет средств аэропорта, срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года. Предусматривается реконструкция пункта пропуска через границу с увеличением пропускной способности с 60 до 200 человек в час. Стоимость проекта - более [1] млрд рублей", - сказал он.

Как сообщалось, площадь нового терминала составит 8,5 тыс. кв. м, вместительность - 200 пассажиров в час. Также планируется строительство галереи - перехода, который соединит новый терминал с существующим зданием аэропорта.

Аэропорт Бегишево построен в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Камы в 21 км от Нижнекамска и в 24 км от Набережных Челнов. Он может принимать разные типы воздушных судов, в том числе Boeing 737.